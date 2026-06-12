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中部中心／綜合報導

台中梧棲區發生2死1傷嚴重車禍！11日晚間，一台轎車行經中華路時，失控自撞路樹並波及路旁車輛，駕駛被拋出車外，與車上一名乘客，送醫不治，不過另一名倖存乘客，唾液快篩呈現愷他命陽性反應，是兩車競速釀禍還是毒駕？檢警還在釐清，而法醫高大成直言，檢察官驗屍時必須慎重，若真是毒駕上路，不可輕判。

監視器拍下，轎車失控，打橫滑行，先撞斷路樹，又撞上路旁車輛，接著整台車，呈90度側翻

附近民眾：「聽到煞車的聲音很大聲，大概三秒鐘，我們就跑出來，看到車輛在冒煙，停在樹與路桿間。」

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附近民眾：「那台黑色的車就翻了，有一個男生就噴出來，噴到田裡面。」





競速？台中2死車禍 倖存乘客呈愷他命陽性車內搜出毒品

車禍前疑兩車競速! 其中一輛失控自撞翻車釀2死1傷（圖／民視新聞）





車禍現場，零件四散，滿地狼藉，事發當下，駕駛噴飛車外，與一名乘客，送醫不治，而車內還有另一名乘客，幸運存活下來。

附近民眾：「可能兩台車子在競賽，然後緊急煞車這樣，車速很快。」

清水警分局安寧所所長楊義楓：「調閱監視器，該車疑與另一車輛競速情事，本分局已查明車主身分，將依法偵辦。」

兩死一傷嚴重車禍，發生在11日傍晚，台中梧棲區中華路上，沿路監視器，也拍到車禍前，有兩車前後高速行駛，過沒多久其中一輛就失控撞車，警方在現場，更是發現一包不明白色粉末，後來證實就是K他命，也讓整起車禍，肇因更加可疑。

清水警分局安寧所所長楊義楓：「在車內發現白色粉末，初篩呈愷他命陽性反應，該意識清楚之乘客，唾液快篩亦呈現，愷他命陽性反應。」





競速？台中2死車禍 倖存乘客呈愷他命陽性車內搜出毒品

競速?台中2死車禍 倖存乘客呈愷他命陽性車內搜出毒品（圖／民視新聞）









非當事法醫高大成：「駕駛有毒駕沒毒駕，這我看應該檢察官是要慎重處理，可能快篩也可以出來但沒這麼明顯，抽血還要檢查看看量到什麼程度，做了就知道做了就了解了，死掉也能做是沒關係的，這毒駕一定要嚴格執行不能開玩笑，要判重一點。」

警方初步調查，倖存乘客唾液快篩呈現愷他命陽性反應，至於死亡駕駛是否涉嫌毒駕？還有待相驗釐清。





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原文出處：競速？台中2死車禍 倖存乘客呈愷他命陽性車內搜出毒品

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