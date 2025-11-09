競選對手是誰都無關 蘇巧慧：服務市民是我的志願

（中央社記者王鴻國新北9日電）民進黨選對會建議提名立委蘇巧慧參選新北市長。蘇巧慧今天被問到有無預設對手時表示，為贏得服務市民機會，「這是我自己的志願」，與多少人或什麼人是競選對手沒有相關。

蘇巧慧今天上午參與民進黨立委吳秉叡所舉辦的「大秉叔叔氣墊樂園」，現場與眾多小朋友一起帶動唱並發放糖果，氣氛熱烈。

她接受媒體聯訪時，媒體詢及有無預設誰是她的競選對手，她表示，她準備參選市長已有一段時間，非常努力在國會問政、提出地方政見及勤走基層，都是為了希望贏得服務市民的機會，這是她自己的志願，跟任何其他有多少人、有什麼樣的人出來成為競選對手，其實沒有相關。

蘇巧慧表示，她會照著自己步調，成為最值得新北市民信任，且是最能夠給城市帶來新意的候選人。至於競選團隊籌組，她表示，會廣納各界，不管是已經有政治經驗的，或是這一次加入，想為社會一起奉獻的年輕人，都非常歡迎。

她對市府擬擴大歡樂耶誕城並與各地區做結合的問題表示，如果朝著多點繁榮、商機雨露均霑，交通疏解順暢，同時具有在地經濟意義，成為「新北的」耶誕城，其實是很好想法，期待市府能審慎評估及規劃。

她也談到高雄市長陳其邁發文相挺一事表示，陳其邁擔任市長後，不管是招商、城市治理、行銷等種種面向都表現得非常優秀，她希望能夠學習，讓新北市更有活力、進步力及創造力；很感謝他願意發文鼓勵她，只是照片可以選得再漂亮一點。（編輯：陳仁華）1141109