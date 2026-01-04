競選小物拚巧思 游明諺推「反詐扇＋清潔用品」鎖定婆媽族

民進黨新北市議員擬參選人游明諺主打「生活中用得到的競選小物」。（游明諺提供）

選舉年一到，競選小物往往成為觀察候選人路線與風格的重要窗口。在單價不得超過30元的限制下，如何兼顧實用性與政策訴求，各陣營各出奇招。近來地方活動中，銀絲洗碗布、抹布及結合反詐宣導的扇子頻頻亮相，前立委辦公室主任、新北議員擬參選人游明諺主打「生活中用得到的競選小物」，成功吸引不少婆婆媽媽目光。

在多場里民活動與基層拜會中，游明諺團隊發送洗碗布、抹布等居家清潔用品，搭配印有反詐騙提醒標語的扇子，現場反應熱烈。有民眾直言，這類小物「不會被收進抽屜」，天天使用時自然就能看到宣導內容，對長輩與家庭主婦特別實用。

游明諺指出，近年詐騙案件層出不窮，已成為社會最受關注的治安議題之一，實務上不少受害者正是長輩與家庭主婦，因此才會將反詐觀念融入競選小物設計，希望透過日常用品的高使用頻率，潛移默化提醒民眾提高警覺。

他也強調，競選小物不是比誰送得多、送得貴，而是要「送得剛好、送進生活裡」。相較於一次性宣傳品，結合生活需求與公共議題，更能拉近與選民的距離，也讓政策理念不流於口號。

地方人士觀察指出，新北第1選區幅員遼闊、人口結構多元，婆媽與長輩族群對生活型、實用型宣傳特別有感，游明諺以居家清潔與反詐宣導切入，展現與過往傳統選戰不同的細膩路線。

