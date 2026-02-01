競選活動握手遭拉扯！高市早苗手部腫脹 臨時缺席NHK辯論節目

日本首相高市早苗。（圖／達志／美聯社）

日本首相、自民黨總裁高市早苗原定今天（1日）參加NHK政論節目《星期日討論》，與11位黨魁同台辯論，不料突然喊卡，將由前厚生勞動大臣田村憲久代替出席。高市表示，她近日在多場競選活動中與支持者握手時，因手部遭用力拉扯導致受傷，加上本身患有類風濕性關節炎，手部出現明顯腫脹。

日本《朝日新聞》報導，NHK方面說明，高市是在前一天的助選活動中受傷，目前正接受治療，因此無法出席直播節目。對此，高市隨後在社群平台 X（前推特）親自說明傷勢情況。她表示，自己近日在與支持者握手時，因手部遭到用力拉扯而受傷，加上本身患有類風濕性關節炎的宿疾，導致手部出現明顯腫脹。

高市早苗指出，事發後已緊急請醫務官進行處置，包括上藥與貼紮治療，目前狀況穩定。她同時強調，儘管缺席電視討論節目，仍將依原定計畫出席當天下午在岐阜與愛知舉行的街頭演說活動，向選民說明自民黨政策的重大轉向。

高市的健康狀況引發外界關注，她也在貼文中感謝各界的關心與支持，並表明將在注意身體狀況的同時，持續投入選舉與政治活動。

