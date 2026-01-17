競選看板挖洞擋號誌遭轟 民眾黨參選人致歉稱支持者架設但概括承受

照片來源：林晏良臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

民眾黨桃園市八德區議員參選人林晏良競選看板位於大明街，位置涉及擋住行人號誌，看板設置特別於「良」字挖洞讓燈號露出，引發社群平台網友批評「無良」，並質疑妨礙交通安全。桃園市政府建築管理處在確認該廣告未經申請、逕自設立後，已於今（17）日上午強制拆除完畢，依規定可罰3千至10萬元。

媒體報導，八德區懸掛有林晏良多面看板，其中大明街看板遮蔽行人穿越號誌，另外國二高架橋下籃球場圍籬布條也涉及違反公眾區域規定。網友在Threads等社群平台分享照片，批評影響行車及行人視線。

對於八德區廣告看板，林晏良今日上午於臉書表達，感謝支持者較為熱情，安排製作看板上架，但強調民眾黨身為一個講求法制的政黨，對於這樣的事情，也無法接受。他也感謝議員許家睿及網友們指教，並表示對於這樣的行為，自己身為民眾黨的擬參選人，將概括承受所有責任。

林晏良說明，昨天下午看到相關訊息，就立即督促廠商盡速移除該面廣告「今日務必移除廣告看板」。對於造成社會大眾觀感不佳的部分，他說：「在此誠摯的表達歉意；再次抱歉，未來一定會更加謹慎。」

林晏良下午又在臉書更新拆除進度，指出廠商原計中午進行拆除，目前已由桃園市政府建築管理處協助處理，看板正陸續拆除中，感謝市府即時協助。對於這次造成的困擾，他再次向所有市民致歉。

「這是我人生第一次參選，在選情艱困、壓力交織的過程中，仍有思慮不周、處理不夠完善之處，我不迴避，也不推託，責任在我。」林晏良強調，這次的經驗，他會深刻記住，未來每一個環節、每一個細節，也都會更加謹慎、更加自省。

