競選看板與紅綠燈融為一體？用路人直呼「太危險」 參選人道歉了

桃園市八德區一名議員參選人的競選看板，因與紅綠燈「融為一體」引發爭議。看板上「挖了一個大洞」嵌入行人專用號誌燈，不少用路人直呼遮擋視線、相當危險。對此，該議員參選人也向市民致歉，並表示看板已由桃園市政府建築管理處協助處理，正陸續拆除中。

由於看板緊貼在紅綠燈下方，不僅行人專用號誌燈受到遮擋，也讓經過路口的機車騎士不滿，怒批「擋到視線、太危險」，認為看板位置應再調整。

該競選看板參選人名字中的「良」字被挖出一個洞，而看板後方就是行人專用號誌燈。圖／台視新聞

遮號誌引怨 參選人致歉：看板正陸續拆除中

這面挖洞嵌入行人專用號誌燈的競選看板設置在桃園市八德區大明街上。八德區議員參選人林晏良表示，看板拆除作業目前已由桃園市政府建築管理處協助處理，正陸續拆除中，並感謝市府即時協助。林晏良也對於此事造成困擾向市民致歉，未來會更加謹慎、自我檢討。

至於設置此看板是否違法，桃園市府交通局工程科科長林彥鋒表示，「依照桃園市廣告物管理自治條例規定，設置廣告物必須依規向市府提出申請，且不得遮蔽交通號誌標誌等設施。」若未事先申請又遮蔽交通設施，屆期未改善者，最高可處10萬元以下罰鍰。

