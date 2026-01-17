競選看板「挖洞嵌號誌」挨轟 民眾黨參選人回應曝光！

政治中心／饒婉馨報導

2026年九合一大選備戰氣氛升溫，各地參選人的競選看板陸續出現在街頭巷尾，而民眾黨桃園市八德區議員參選人林晏良的看板近日因架設地點不當，竟直接將行人號誌「包入」廣告中，甚至在看板挖洞讓燈號露出，踩到公共安全地雷。畫面曝光後引發網友熱議，林晏良17日對此發文道歉，並承諾立即移除廣告。





民眾黨參選人看板「挖洞嵌行人燈號誌」惹議…本尊發道歉文網轟：推給支持者？

民眾黨林晏良的參選看板疑似違反交通規則，僅管有特別挖洞讓行人號誌露出，不過仍引發網友熱議。（圖／翻攝自 Threads ＠plump_ann、臉書粉專《劉宇》）

網紅四叉貓（劉宇）16日在社群平台分享一張桃園市八德區大正里大明街的競選看板照片，畫面瞬間引發議論。該看板屬於民眾黨桃園市八德區議員候選人林晏良，其架設位置與紅綠燈完全重疊，甚至刻意將看板上的「良」字挖空，讓行人專用號誌燈面穿透而出。此外，也有網友在 Threads 分享側拍影片，畫面可見巨大的看板架設在大馬路邊，不僅遮擋用路人視線，巨型支架也疑似危及行車安全。看板上寫著「照顧上一代、幫助這一代、培養下一代」口號，讓網友不禁表示「被車撞才真的是一代一代」；不少民眾湧入林晏良臉書留言區開酸，質疑參選人為了宣傳不惜犧牲公共安全。





民眾黨參選人看板「挖洞嵌行人燈號誌」惹議…本尊發道歉文網轟：推給支持者？

許多力挺民眾黨的理智網友也表示無法接受，還有人直接私訊林晏良粉專反映。（圖／翻攝自 Threads ＠plump_ann）

貼文曝光後，引來大批理智網友直言「這太扯了吧，連行人號誌都遮掉」、「我也是支持民眾黨的支持者，這看板真的有夠白X到極點！」、「民眾黨要不要這麼爛啊，沒地方放看板了嗎？還新政治勒」；不過有網友貼出他私訊林晏良臉書粉專的對話截圖，表示林彥良本人已接獲提醒，會通知廠商盡快撤除。目前擔任民眾黨創新創業委員會執行長、日日春貿易有限公司執行長的林晏良，17日上午緊急做出回應。他對於八德區廣告看板爭議一事，說明「由於支持者較為熱情，安排製作看板上架。本人表達感謝之情，但民眾黨身為一個講求法制的政黨，對於這樣的事情，也無法接受」，且坦言「昨（17）日下午得知相關訊息後，已第一時間督促廠商處理，要求今日務必將廣告看板移除」。林晏良強調，「造成社會大眾觀成不佳的部分，本人在此誠摯的表達歉意。再次抱歉，未來一定會更加謹慎」。









