競選連任新竹市長？ 高虹安：拜會藍、白營主席後再說明

在詐領助理費案二審大逆轉獲判無罪的新竹市長高虹安，復職後今（18）日回歸市府第一天，上午出席新竹市消防局公開行程，針對民眾黨主席提出新竹市應該是第一個談藍白合的地方，以及明年是否要競選連任？高虹安表示，會跟兩黨主席拜會後，再對外說明。

高虹安。(圖/中天新聞)

高虹安迅速復職後，今天上午首先出席新竹市消防局形象月曆發表會，會前受訪時被問到明年是否會競選連任，她回應，回來市府工作之後，可能後續才會再跟包含黃國昌主席、鄭麗文主席，一一拜會、致意。

高虹安說，畢竟在她停職期間歷經過一次大罷免，現在復職，其實非常感謝民眾黨與國民黨，還有包含2位黨主席，以及很多的同志們，大家其實在這段期間對她的支持，還有溫暖跟鼓勵。

高虹安復職首日出席消防局形象月曆發表會。(圖/中天新聞)

高虹安表示，剛剛所提到的一些後續規畫，她也許會先跟兩個黨的黨主席拜會完之後，會有比較詳盡的決定，再來跟外界說明。

