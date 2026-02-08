竹信醫加入 竹縣醫事C據點增至16處

竹縣新增醫事巷弄長照站，讓更多長者在熟悉的環境中獲得即時、專業且有溫度的照顧。（竹縣府提供）

記者彭新茹∕新竹報導

因應邁入超高齡社會，為完善新竹縣社區長照服務網絡，縣府今年度新增一處醫事Ｃ據點，竹東竹信醫院投入社區巷弄長照站，為在地長輩提供在地服務。總計全縣醫事Ｃ據點累計達十六處。

縣長楊文科表示，長照三點零計畫的核心特色在於打造「社區共融照顧圈」，透過廣設基層社區據點，串聯各類長照服務資源；並以多元管道支持社區自主發展，讓長照服務更貼近民眾生活，減輕家庭照顧負擔。

高齡長照處長許瑜庭表示，醫事Ｃ據點由具醫療專業背景的單位設置，包括診所、衛生所、護理之家、藥局及各類治療所等，結合醫療專業與社區照顧，提供健康、亞健康及輕中度失能或失智長者多元且近便的服務。

醫事Ｃ據點主要服務內容包含預防及延緩失能課程、共餐服務、健康促進活動及專業諮詢等，強調醫療資源融入社區照顧體系，透過專業照護與持續關懷，協助長者維持功能、延緩失能。

縣府未來仍將持續透過輔導、資源媒合及跨局處合作，協助醫事單位克服設置困難，攜手民間與專業單位推動醫事Ｃ據點健全發展，讓更多長者在熟悉的環境中獲得即時、專業且有溫度的照顧。