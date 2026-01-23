竹北三民商圈福德廣場優雅揭幕 鄭朝方：市井生活注入文化活水

竹北市立圖書館福德分館外頭空間優化有成，竹北市長鄭朝方（圖）邀請全民上坐享受文化氣息。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

新竹縣竹北市長鄭朝方今（23）日表示，公所砸了新台幣900萬元整理市立圖書館福德分館外頭空地，為三民商圈的便利生活機能添了些書香味，未來會與內部快整建完工的福德分館建築融為一體，成為全民共享的友善文化休憩空間。

公所官員介紹，竹北市福德里位於最早開發的舊城區，儘管食衣住行等生活機能兼備，卻長期缺乏開闊公園等完整公共空間，像在地稱呼為「福德公園」的福德分館外空地其實並不是公園，而是圖書館本身的空地保留區，而且這裡過去水泥牆阻隔又動線不佳，空間破碎化讓民眾難以親近，公部門也難利用這塊用地辦理活動，未能發揮公共功能相當可惜。

廣告 廣告

鄭朝方指出，其實這塊廣場空地地點很好，因為一頭是熱鬧的三民商圈、另一頭則是市立圖書館福德分館，把鬧與靜巧妙地隔開，這次市公所配合活化城區、推動文化行動改造計畫，編列了900萬元經費，拆除老舊設施並改善整體通透性，就是希望讓這片廣場更親民。

竹北市立圖書館福德分館外頭空間是竹北舊城區少見的大面積空地。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

鄭朝方續指，公所在改造計畫中也埋入巧思，將圖書館的功能延伸到廣場，等於讓閱讀走出書本、走出建築。他預告，未來這塊廣場除了會辦理文創市集外，也不定期會舉辦「漂書活動」，並將利用廣場造型天幕舉辦講座、讀書會、故事分享等多元活動，而前端廣場座位區也歡迎過路客歇腳，不妨買些三民街外帶美食來廣場享用，希望結合商圈發揮最大效益，成為竹北在地的文化日常。

鄭朝方也說，目前整個福德分館都在進行分階段改造計畫，前廣場為整修重生揭開序幕，後頭分館內裝修也正在收尾，將配合廣場閃亮新裝登場，期待為竹北注入源源不絕的文化活水。

竹北市長鄭朝方（圖）預告圖書館內部整修也即將完工。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

竹北之肺「雙市雙福」將通透上線 鄭朝方：改造縣福園秋天見

詹能傑3度返火場摘面罩救人殉職 母跳出揭消防員2大問題！家屬急發聲

救不回小生命！詹能傑「2年前遺憾」被翻出 選擇交出生存機會