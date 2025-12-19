竹北下雪了！竹北市場聖誕生活節 魔法書屋+旋轉木馬親子同樂

小朋友們「穿書」發現進入了暴雪中的銀色世界，各個開心地追著雪嬉鬧。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市長鄭朝方今晚用暴雪，在縣府對面的市東公園點亮「2025竹北市場聖誕生活節」，這個以竹北3個傳統市場為主角的耶誕節慶活動，今晚點亮公園大樹打造的「魔法書屋」後開啟，持續到下週六(27日)為止。魔法書屋開啟後，鄭朝方帶領大小朋友們「穿書」，進入到書中的耶誕世界，鵝毛般片片飄落的白雪，構建了跟書屋外完全不一樣的天地，所有大小朋友的嘴巴瞬間都變成Ο字型，一時難以合攏。

鄭朝方說，延續去年公所在縣3區北興里公16舉辦且備受好評的市場生活節，今年改搭耶誕主題，強化在地傳統市場的能見度，進而帶動消費動能。

下週一(22日)中午12點起開放線上預購，限用於竹北市場、竹北市場攤集區、仁義市場、仁義市場攤集區以及新社市場，但不適用於市場外流動攤販的「2000元買菜禮券」，每人限購1份。預購成功者可於下週六就到市東公園兌換「露營推車」1台外，當天下午2點起，現場也將開放少量的「2000元買菜禮券」提供現購，以此鼓勵市民用實際行動支持在地市場。

為了讓大人開心買菜，下週四到週六，活動現場安排有小朋友最期待的旋轉木馬，民眾只要於社群平台打卡，並標記指定關鍵字「幸福專屬竹北聖誕方城市」，或身著符合規則的「聖誕 dress code」，即可享有優先通道免費搭乘。

竹北市東市場的「魔法書屋」內的耶誕世界，讓小朋友們忍不住伸手輕碰雪人、麋鹿，確認是不是在作夢。(記者黃美珠攝)

