竹北不值得開一間鼎泰豐？在地人曝1關鍵：新竹遠百會倒

竹北人喊話業者能開一間鼎泰豐。（圖／黃耀徵攝）

新竹縣市近年因竹科效應帶動產業發展與人口流入，不僅房價屢創新高，存款總額亦直追六都，竹北市更被封為「新天龍國」。然而，儘管當地屬高消費區，卻遲遲未見知名餐飲品牌鼎泰豐進駐，引發網友討論熱潮。

有網友在社群平台Threads發文指出：「竹北就這麼不值得一間鼎泰豐嗎？」質疑在高所得與高生活水平的背景下，為何竹北遲遲未能吸引鼎泰豐設點。該貼文引起大量迴響，有人直言：「台南186萬人、桃園235萬人都沒有，竹北憑什麼要有？」、「新竹就有了幹嘛再開一間分散人潮，成本貴死完全不划算」、「一旦竹北有了，新竹遠百就倒了」。

另有網友分析，竹北目前生活機能尚未完整，僅有少數大型量販店，連基本的家樂福、KTV都欠缺。網友直言：「竹北人就只適合大全聯，人口規模根本沒到」、「我問過新竹大遠百的服務生，他說竹北有鼎泰豐，百貨公司就沒人了」、「竹北連最後一間大型量販都收起來了，你還想指望什麼」。

討論串也延伸至其他知名品牌，有網友笑問：「竹北就不值得一間壽司郎嗎」、「唐吉訶德拜託來一下」、「竹北就這麼不值得一間Lopia嗎」、「只求天仁茗茶」、「竹北值得擁有一間可以吃飯的IKEA吧」、「竹北就不值得一間KTV嗎」。

臉書粉專《熱血玩台南》曾整理出鼎泰豐遲未進駐台南的10大原因，包含手搖飲店搶光、台南人太會吃、排骨炒飯不夠台、服務生喊不贏台南阿姨、丹丹漢堡太強大、台南小吃太霸氣、在地品牌太強、美食密度太高、台南人注重CP值以及台南人嘴很挑。

