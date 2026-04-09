竹北中正東路、新埔楊新路、湖口達生陸橋下 竹縣增3處科技執法7/1上路

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湖口鄉達生陸橋下與民族路口已完成設置固定式科技執法，全天候錄影取締車輛不禮讓行人及闖紅燈違規，預計7月1日起啟用。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新增3處科技執法！縣府警察局表示，湖口鄉達生路與民族路口、竹北市中正東路與仁德街及仁孝街口、以及新埔鎮楊新路與中正路口，已完成設置固定式科技執法，全天候錄影取締車輛不禮讓行人及闖紅燈違規，預計7月1日起啟用，呼籲駕駛人共同創造安全交通環境。

警察局表示，為減少交通違規，降低車禍肇事率，保障行人安全，縣府自2021年起在事故熱點的路口、路段建置科技執法設備，目前共建置20處，包括「區間測速」、「路口多功能違規監測系統」及「自動辨識違規停車系統」。

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經由地方的建議，警察局與民意代表和村里長現勘討論，今年再選定3處事故熱點新增科技執法，期藉此提醒駕駛人行經路口或轉彎時，切勿闖紅燈，應減速慢行，並注意禮讓行人優先通過。

其中，湖口鄉達生路與民族路口就在達生陸橋下，以及竹北市中正東路與仁德街、仁孝街口，2處都靠近傳統市場、停車場，竹北仁孝街還是竹仁國小的通學廊道；周邊住商林立，車水馬龍，行人川流不息，但屢傳車速過快、闖紅燈而導致意外發生。

新埔鎮中正路為市區主要幹道，而楊新路則是往來竹北市、田新重劃區與照門休閒農業區、桃園楊梅的要道，附近還有老街、學校、公車站，平假日人車都很多，也是易肇事路口。

警察局指出，車輛行經路口未依規定禮讓行人，汽、機車分別處以6000元及1200元罰鍰，若機車駕駛人1年內違規兩次以上者，則同樣處以6000元罰鍰。違規闖紅燈，汽、機車分別處以2700元及1800元罰鍰。

新埔鎮中正路為市區主要幹道，而楊新路則是往來竹北市、田新與照門、桃園楊梅的要道，附近還有老街、學校、公車站，平假日人車都很多。(記者廖雪茹攝)

竹北市中正東路與仁德街、仁孝街口，靠近傳統市場、停車場，且為竹仁國小的通學廊道；周邊住商林立，車水馬龍。(記者廖雪茹攝)

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