竹北之肺「雙市雙福」將通透上線 鄭朝方：改造縣福園秋天見

新竹縣竹北市長鄭朝方（圖）指出竹北打開公園「雙市雙福」計畫回響熱烈，「縣福園」改造便是其中重要的一環。（圖／翻攝自竹北市公所臉書粉絲團）

新竹縣竹北市長鄭朝方今（22）日表示，緊鄰中山高竹北交流道的「縣福園」公園改造計畫正式啟動，預計半年的工程將延續竹北市「打開公園」的理念，規劃自然曲線的弧形步道，重新打造安心休閒的城市綠洲。

新竹縣竹北市「縣福園」原先有假山造景形塑江南味，有心人士卻利用陰暗角落搞事，讓地方傷透了腦筋。（圖／翻攝自新竹縣政府官方網站）

佔地約千坪的縣福園位在光明六路與縣政二路旁，園內原先融合了江南庭園風格，設有優雅涼亭、蜿蜒小橋、綠意盎然的山丘，還有池塘泛著粼粼波光兼容潺潺流水聲，開幕時確實令不少民眾彷彿置身於詩畫之中，十分驚豔。然而由於維護經費與人力問題，加上公園內假山與庭園造景有高低差視覺角落，又遇到照明不足之下有多處隱密死角，近年包含遊民、裸拍族、毒蟲等紛紛入侵，公廁也時常遭破壞、毒品吸食器散落一地等治安問題一籮筐，沉痾難解讓在地居民紛紛走避。

新竹縣竹北市縣福園優化啟動，預計第三季縣福園2.0就會以全新風貌和民眾見面。（圖／翻攝自竹北市公所臉書粉絲團）

鄭朝方對此直指，了解居民反映問題後自己一直放在心上，如今終於找到經費，將投入新台幣2,798萬元進行全面翻新，首要任務便是「打開公園」，直接「再設計」把死角破除，除了標配自然曲線的弧形步道以釋放更多綠地外，也會以樹為主角、地形為背景，並把人禮遇為座上賓，重新配置街道休憩空間，扭轉公園治安紅燈的形象，讓民眾安心玩樂。

鄭朝方預告，2026年第三季「縣福園」2.0就會完工，這會與市東公園、福興公園二期，還有近期也將動土重建的市西公園形塑成「雙市雙福」公園體系，以綠帶串聯竹北交流道周邊，不僅優化城市景觀，更起了紓解堵車空汙之效，竹北之肺就要完整上線，歡迎全民期待。

