竹北人久等了！全聯接手家樂福舊址預計5月開幕

新竹縣政府宣布，位於竹北市縣治停車場大樓1樓商場的公開標租案，已由全聯實業股份有限公司成功得標。全聯預計最快於今年5至6月間正式營運，為當地居民提供新的採購據點。該址原為家樂福及HOLA賣場，於去年10月底結束營業。

竹北縣治停車場商業大樓招商傳捷報！全聯實業得標一樓商場 預計今年5月營運 。（圖／新竹縣政府）

竹北市光明六路與縣政九路交叉口的縣治停車場大樓，地理位置鄰近行政中心、文化局及光明商圈。新竹縣政府交通處長陳盈州表示，歡迎新團隊進駐經營，期盼透過全聯的品牌實力，滿足周邊民眾的採買與購物需求，持續帶動商圈發展。全聯實業得標後，將針對該空間進行整修與空間規劃。

該址家樂福自民國85年營運，在地經營近30年，是當地居民採購的重要據點。去年傳出結束營業消息時，縣府說明，家樂福行文通知縣府，因統一集團收購後重新評估經營策略，認為市場消費型態轉變，若繼續經營恐面臨虧損，決定不再續租啟動退場。當時縣府也透露，已有多家企業主動洽詢。

新竹縣政府9日辦理1至3樓商場公開標租開標，1樓商場由全聯實業成功得標。不過，2、3樓商場本次尚未有廠商投標。新竹縣政府強調將採「積極招商」態度，並預計重新上網公開標租。交通處長陳盈州指出，該大樓分層標租是為了更彈性地媒合市場需求，期望能盡速完成出租。

縣長楊文科表示，竹北發展快速，各項建設正蓬勃進行，未來商機可期，對於該區域的後續規劃，地方各界亦寄予厚望。自竹北家樂福於去年10月底結束營業後，不少居民少了採買的地方，也關心接下來招商情形，縣府積極展開分層標租作業。

