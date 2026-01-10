竹北人注意！原家樂福舊址「全聯」要來了 預計這月份開幕

竹北縣治停車場商業大樓招商由全聯實業得標一樓商場，預計今年五至六月間營運，提供更多元服務。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

備受竹北市民關注的原家樂福及HOLA賣場舊址「縣治停車場商業大樓」，新竹縣政府日前辦理一至三樓商場公開標租開標，一樓商場由全聯實業股份有限公司成功得標，預計最快於今年五至六月間正式營運，為該區域注入新活力 。

縣長楊文科表示，竹北發展快速，各項建設正蓬勃進行，未來商機可期 ，對於該區域的後續規劃，地方各界亦寄予厚望。

竹縣府表示，位於竹北市光明六路與縣政九路交叉口的縣治停車場大樓，地理位置優越，鄰近行政中心、文化局及光明商圈 。竹北家樂福於去年十月底結束營業後，縣府積極展開分層標租作業。全聯實業此次得標一樓商場（不含原一樓小商家店面），未來將針對該空間進行整修與空間規劃 。

交通處長陳盈州表示，歡迎新團隊進駐經營，期盼透過全聯的品牌實力，滿足周邊民眾的採買與購物需求，持續帶動商圈發展 。針對本次尚未有廠商投標的二、三樓商場，新竹縣政府強調將採「積極招商」態度，並預計重新上網公開標租 。該大樓分層標租是為了更彈性地媒合市場需求，期望能盡速完成出租 。