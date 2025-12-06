竹北人行道見多隻帝王蟹！他驚「路過差點被夾到」 網笑：竹科人的寵物

江海大樓前出現多隻帝王蟹。（圖／翻攝自Threads）

新竹縣竹北市著名地標「江海大樓」，曾因「會變裝的裝置藝術牛」引起話題，近日又有網友發現，大樓前的人行道上有多隻巨大帝王蟹在曬太陽，讓他不禁打趣道「剛剛有海嘯嗎？」畫面引起鄉民熱議，更獲得超過3.6萬按讚。

這位網友昨（5）日下午在Threads分享一段影片，只見竹北「江海大樓」的人行道上有多隻帝王蟹在曬太陽，讓他忍不住驚呼，「剛剛有海嘯嗎？竹北人行道上出現多隻帝王蟹，走過去差點被夾到！」

畫面曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「竹北不愧是高收入族群的地盤，連流浪動物的身價都特別高」、「我願意收養這些流浪的孩子」、「我現在看到不合理的影片都覺得是AI」、「這在竹北沒什麼，這是竹科人的寵物」、「剛退潮出來散步啊，這都看不出來？」、「你好，現在過去撿還來得及嗎」、「新竹人想吃帝王蟹是地上隨便抓就有了嗎？我以為你們地上只有貢丸」、「這樣算玩食物還算虐待動物」、「又是江海大樓，在這裡有螃蟹感覺是很合理的」。

據悉，這批帝王蟹是江海大樓某企業客戶送的，工作人員暫時將其排在人行道上展示，拍攝完畢後已全部裝箱，並由專業廚師料理。

