竹北人行道「遛10隻帝王蟹」全場看呆 背後真相曝

新竹縣竹北知名地標「江海大樓」昨（5日）出現奇特景象，除了外牆漆成海洋的顏色，放上巨大船錨外，人行道上更出現10隻帝王蟹，立刻引起路人圍觀拍照。畫面曝光在網路掀起熱議，一票網友驚呆，「竹北人就是這麼樸實無華，喜歡在街上養帝王蟹。」原來這是江海大樓客戶送的禮物，在一樓展示完就裝箱，並由廚師料理。

一名網友昨在Threads上傳影片，只見人行道上有近10隻體型巨大的帝王蟹在曬日光浴，原PO發文驚呼「剛剛有海嘯嗎？竹北人行道上出現多隻帝王蟹，走過去差點被夾到。」

廣告 廣告

畫面曝光掀起熱議，許多網友全看傻眼，「我現在看到不合理的影片都覺得是AI」、「新竹人已經有錢成這樣子了嗎」、「什麼時候海產店開在人行道上了」、「為什麼啊？有竹北人可以出來說明一下嗎，真的好想知道」。

也有網友笑說，「竹北連流浪動物都比我們還高級」、「這在竹北沒什麼，是竹科人的寵物」、「果然是精華地帶，連在馬路上的都是貴貴的海鮮」、「竹北人就是樸實無華，喜歡在街上養帝王蟹。」

知情者則表示，這是江海大樓客戶送的大禮，在一樓展示完後就裝箱，並由廚師料理。還有人透露，「江海大樓那棟的老闆是船長，常常做一些難以理解的事，應該是在搞行銷」、「老闆主打高調路線，沒想到這次又有新主題。」

更多中時新聞網報導

柯煒林「被過度關心」壓力山大

棒球》下放平常心 想再拚國手 鄭宗哲 備戰經典賽

白安見恩師李宗盛 被囑多長點肉