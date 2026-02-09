竹北光節2月27日登場 生肖小提燈亮相

（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）新竹縣竹北市公所表示，2026竹北光節將於2月27日至3月15日在水圳公園登場，今天亮相光節小提燈，以「銀翼之馬」與「琉光天馬」為主題，結合獨角祥瑞與一飛沖天意象設計。

竹北市公所今天發布新聞資料指出，竹北光節小提燈已成為市民每年生肖系列的收藏亮點，今年邀請紙雕藝術家洪新富設計，以銀色系為主調的「銀翼之馬」，搭配色彩流動的「琉光天馬」，並在馬頭融入獨角獸意象，象徵想像力與城市能量的延伸。

市長鄭朝方表示，提燈設計強調互動體驗，提把與翅膀連動，提起時翅膀隨之拍動，意味城市持續前行、向光而生的動能，相關索取方式，將於官網與臉書陸續公告。

他說，2026竹北光節「盛世之境」將於2月27日至3月15日在水圳公園展出，此次規劃有「向風而生的光」與「光築吟風」雙主燈，盼透過光影藝術與自然地景交織，展現竹北兼具科技實力與美學底蘊。

鄭朝方指出，2月28日將舉行開幕點燈，安排有「水上音樂會」，邀請大提琴家張正傑、男高音林義偉及鋼琴家盧易之演出，邀請民眾參加。（編輯：張銘坤）1150209