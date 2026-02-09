竹北光節2／27登場！銀翼之馬、琉光天馬小提燈亮相

新竹縣竹北市「西元2026竹北光節」即將登場，今年的「銀翼之馬」與「琉光天馬」小提燈首次亮相。（竹北市公所提供／陳育賢新竹傳真）

新竹縣竹北市年度重磅藝文盛事「西元2026竹北光節」即將登場，最受市民期待的年度小提燈「銀翼之馬」與「琉光天馬」，9日由竹北市長鄭朝方揭曉亮相，2具提燈分別以「獨角祥瑞」與「一飛沖天」的造型設計，為此屆光節主題《盛世之境》揭開序幕。

鄭朝方表示，竹北光節的小提燈已成為市民每年生肖系列的必藏品，今年再度邀請紙雕藝術家洪新富操刀設計，以銀色系為主調的「銀翼之馬」，搭配色彩流動的「琉光天馬」，馬頭融合獨角獸意象，象徵想像力與城市能量的延伸。

提燈設計強調互動體驗，提把與翅膀連動，提起時翅膀隨之拍動，意味城市持續前行、向光而生的動能。相關索取方式，將於官網與臉書陸續公告。

竹北市公所指出，隨著小提燈正式亮相，2026竹北光節《盛世之境》也將於2月27日至3月15日在水圳公園展出，並於27日試營運、28日點燈。

此屆光節規畫「向風而生的光」與「光築吟風」雙主燈，並打造5大主題展區，透過光影藝術與自然地景交織，展現竹北兼具科技實力與美學底蘊的城市能量。

鄭朝方表示，竹北光節已為具有高度辨識度的城市IP，透過每年持續累積的策展能量，深化市民對城市的認同與歸屬感。而今年《盛世之境》不只是視覺饗宴，更象徵竹北邁向國際藝文城市的重要里程碑。

他進一步以2月28日開幕點燈當晚重頭戲「水上音樂會」為例，特別邀請具國際聲望的音樂家陣容，由大提琴家張正傑、男高音林義偉及鋼琴家盧易之領銜演出。延續「竹北音樂故事」的藝術教育精神，盧易之老師也將和興隆國小弦樂團再續前緣，讓光、音樂與城市情感交會成城市榮光的《盛世之境》。

