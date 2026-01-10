竹北前家樂福大樓全聯實業得標一樓商場 今年5月營運

（觀傳媒新竹新聞）【記者金祐妤／新竹報導】備受竹北市民關注的原家樂福及HOLA賣場舊址——「縣治停車場商業大樓」，招商作業傳出好消息，新竹縣政府昨（9）日辦理一至三樓商場公開標租開標，一樓商場由全聯實業公司成功得標，預計最快於今年5至6月間正式營運，為該區域注入新活力 。

位於竹北市光明六路與縣政九路交叉口的縣治停車場大樓，地理位置優越，鄰近行政中心、文化局及光明商圈 。自竹北家樂福於114年10月底結束營業後，縣府積極展開分層標租作業 。

新竹縣政府交通處長陳盈州表示，全聯實業這次得標的一樓商場，不含原一樓小商家店面，未來將針對該空間進行整修與空間規劃 ，因只得標一樓，預計進駐一般全聯大型超市，非「大全聯」量販店，縣府非常歡迎新團隊進駐經營，期盼透過全聯的品牌實力，滿足周邊民眾的採買與購物需求，持續帶動商圈發展 。

針對本次尚未有廠商投標的二、三樓商場，新竹縣政府強調將採「積極招商」態度，並預計重新上網公開標租 。交通處長陳盈州指出，該大樓分層標租是為了更彈性地媒合市場需求，期望能盡速完成出租 。