竹北勝利七、八街啟動二階段工程 12月起實施單行管制

新竹縣竹北市勝利七、八街第二階段配對單行道系統將上路，籲請用路人配合。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為因應新竹縣AI智慧園區啟用後增加的通勤車潮，以及紓解竹北市勝利七街、八街日益嚴峻的交通壅塞問題，日前舉辦第二階段施工說明會，將自十二月一日開始啟動第二階段標誌標線號誌改善工程，屆時勝利七、八街將實施交通管制，待工程竣工後，實現單行道交通優化目標。

竹縣府交旅處表示，竹北市勝利七、八街（莊敬一路至莊敬北路區間）於今年三月實施第一階段單行道交通動線，而自十二月一日起，則將於勝利七、八街（莊敬北路至自強北路）施作第二階段工程，十二月十三日完成全案交通設施及管制工程，呼籲用路人於施工期間，依照交通維持及相關預告、警告或禁制指示標誌、標線行止，以確保車行安全。施工期間路邊請勿停放車輛，工程遇雨順延，上下班時段不施作，不便之處敬請見諒。

十二月一日至六日封閉勝利七街（莊敬北路至自強北路）往西一車道僅開放往東單行，進行標誌標線號誌改善工程，預計十二月六日竣事後，開放往東單向通行。十二月八日至十三日封閉勝利八街（莊敬北路至自強北路）往東一車道僅開放往西單行，進行標誌標線號誌改善工程，預計十二月十三日竣事後，開放往西單向通行。十二月十三日完成勝利七、八街（莊敬北路至自強北路）第二階段交通設施與相關管制工程後，實施自強北路車道配置改善，預計一一五年一月底完竣。