竹北十字星會呼吸的球場即日啟用 鄭朝方邀27日傍晚打籃球有好禮

新竹縣竹北市「十字星籃球場」以四個半場拼圖而成，從空中俯瞰很是壯觀（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

新竹縣竹北市長鄭朝方今（12）日表示，竹北「十字星籃球場」全面改善完工並於今天開放啟用，27日更將在這舉辦「竹北市長杯投籃大賽」，這是一座有原生綠樹融入「會呼吸的球場」，座位還富有禪意美學，歡迎大家來看看。

竹北市近年力推「星季系列運動地圖」，早前從博愛南球場變身為星際風雨球場揭開序幕，接著打造了尚義里星空球場，如今第三部曲來到縣政六路附近的「十字星籃球場」，近日完工後於今天啟用。公所官員介紹，這次改造工程包括地坪重新整理和球框全面更新，並且把原生綠樹融入球場，運動揮灑汗水還有芬多精能吸，希望給使用者在城市森林中打球的快感。

新竹縣竹北市長鄭朝方（圖）積極優化市內運動空間。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

鄭朝方則介紹，十字星球場以四個半場拼圖而成，顧名思義從空中俯瞰宛如一個巨大的十字很是壯觀，除了視覺及設施升級外，還同步增設四方向投光燈，希望能提升夜間照明品質，更善用綠樹樹蔭打造舒適的休憩座椅區，還有禪意雅座全面提升觀賽體驗。

值得一提的是，十字星籃球場27日將舉辦專供竹北市民的「竹北市長盃投籃大賽」，當日下午4點起開放280個名額現場報名參加，屆時不限年齡、性別都能暢快對決。

「十字星籃球場」27日晚間將舉行專屬竹北市民的籃球競賽。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

鄭朝方指出，屆時比賽會分為三階段，從「排名賽」全民參與、「大師賽」直球對決到「終極PK賽」脫穎而出，公所也準備了豐富獎項，除了第一名iPhone 17、第二名Dyson吹風機外，第三名到第十名則有禮券獎品，詳情不妨關注市公所臉書。

