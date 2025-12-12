竹北十字星籃球場樹海環繞 12/27舉辦市長盃投籃大賽

今天重新啟用的竹北市東公園「十字星籃球場」。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市位於縣府對面、市東公園內的籃球場，經過公所整建後，今天重新開放，市長鄭朝方並將之重新命名為「十字星籃球場」，為了替這座被樹海環繞的籃球場慶祝新生，公所將在12月27日下午4點到5點半，現場受理280人參加「竹北市長盃投籃大賽」，奪下「竹北投籃王」頭銜者可把iPhone 17帶回家外，第2名是Dyson吹風機、第3名到第10名各可獲得遠百禮券5000元到1000元不等，其餘270名參賽者另有參加獎。

竹北市長鄭朝方說，這座十字星籃球場是竹北第2座用星際為題的特色球場，它原是公12、後改名為「市東公園」內的籃球場，經重新整理地坪、全面更新球框，且把原生綠樹融入球場後，讓大家感覺好像在森林裡面打球，並於今天重新開放使用。

這座全新亮相的球場用4個半場交織構成，空中俯瞰宛如一個巨大的十字，因此得名「十字星籃球場」。除視覺和設施升級，也同步增設四向的投光燈，提升夜間照明品質，並在樹蔭下打造舒適的休憩座椅區，其中有幾個座位角度還融入了禪意的設計。

市公所為此計畫在27日當天下午4點到5點半，將舉辦竹北市民專屬的市長盃投籃大賽，開放280個名額現場受理報名，不限年齡、性別都能參與挑戰成為「竹北投籃王」。

新竹縣竹北市「十字星籃球場」更新地坪和籃球架框後嶄新亮相。(記者黃美珠攝)

