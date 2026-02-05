竹北千歲宮及金財神慈善功德會捐巡邏車予竹北警分局，由副縣長徐元棟（中）代表接受，讓警方更給力。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

繼捐車予竹縣消防高鐵分隊，竹縣金財神慈善功德會再次攜手竹北千歲宮，農曆春節前夕合贈一部全新Toyota Rav4警用巡邏車予竹北分局，副縣長徐元棟代表接受並表示，千歲宮在台元科技園區對面，工程師們經常來祈求土地公護佑，這部巡邏車將配發到竹北派出所，協助警察執勤與加強巡邏，守護轄內鄉親及高科技護國群山將更給力。?

徐元棟接下千歲宮林秀蘭主委及新竹縣金財神慈善功德會彭吉台主委捐贈的大型車鑰匙，轉交給新竹縣警察局副局長邱幼媚及竹北分局長吳學安，徐元棟回贈感謝狀，感謝協助提昇員警執勤安全，強化打擊犯罪的善行義舉，展現地方團體對治安工作的支持與肯定。

邱幼媚表示，警察工作日夜不輟，巡邏車是維護治安、服務民眾的重要工具。千歲宮及金財神慈善功德會共同捐贈不僅能提升警察巡邏的效能，也讓基層同仁深受鼓舞，感受到社會各界對警政工作的支持，展現警民合作的精神，建立更緊密的治安防護網，確保縣民安居樂業。