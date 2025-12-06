竹北又一間家樂福熄燈 在地人哀號：沒大賣場了

新竹縣家樂福竹北店10月底才剛熄燈，沒想到同樣位於竹北的家樂福「勝利二店」也宣布將結束營業，門口張貼公告，透露將在12月15日歇業。消息曝光後，讓在地人驚訝不已，「勝利店竟然也要關了」、「竹北大賣場都沒了，怎麼會這樣？」

臉書社團「竹北人有事嗎」管理員發文指出，有網友爆料，繼竹北家樂福大賣場熄燈後，竹北家樂福超市勝利店也將於12月15日結束營業，原PO忍不住問「家樂福是怎麼了？」

店門口也已張貼熄燈公告，透露因租約到期，將營業至12月15日，並表示顧客後續可至竹北成功店或家樂福線上購物。

消息曝光引發熱議，一票在地人紛紛留言哀號，「我家附近的3間家樂福超商都倒光，竹北的藥局數量都快超過超商了」、「竹北人真的沒想到，連個大賣場都要沒有了，怎麼會到這種地步」、「今年竹北已經關掉3間家樂福了，好難過」、「沒有大潤發、沒有家樂福、沒有愛買，只剩下全聯。」

也有網友大嘆，「新竹縣房價超過隔壁的桃園市，但是生活機能卻輸一大截，像是捷運、大賣場、百貨公司等」、「竹北生活機能持續下降，然後人還越來越多。」

部分當地人則透露，「勝利店早該收了，已經變成遠百員工的機車停車場」、「大家都跑去好市多消費了，家樂福根本沒幾隻貓進去逛」、「沒有人要買當然要收啊」。

