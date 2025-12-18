竹北吊車大王又添「兩位小老婆」 網狂讚：美到不行

「竹北吊車大王」胡漢龑宣布再添兩位「小老婆」，引來網友羨慕不已。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）





「竹北吊車大王」胡漢龑事業有成，近日不僅一次下訂一台五門邁巴赫休旅車，短短四天內又宣布添了兩位「小老婆」，引來網友熱烈討論，紛紛狂讚：「美到不行了！」

胡漢龑是啟德機械起重公司的董事長，長期經營吊車業務成績斐然，因此被外界封為「竹北吊車大王」。他於13日透過臉書粉專「啟德機械起重工程-股公司」分享喜訊，表示當天到賓士賞車時，看到一款外型漂亮的五門邁巴赫休旅車，當場失心瘋直接下訂，並曬出購車單比出「讚」的手勢，心情相當興奮。

胡漢龑一次下訂一台五門邁巴赫休旅車。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）

沒想到，胡漢龑並未就此停手。昨（17）日，他再次在粉專上宣布新車入手，表示自己購買的福斯四輪傳動電動車以及一台五門小吉米已完成貼膜與交車手續。從曝光的影片中可見，胡漢龑一如往常以經典舞步開場，興奮地說道：「開心、開心、開心！超扯、超扯、超扯！」隨後展示新車，並問網友：「內行人，你們看的出來嗎？哪邊是貼膜的？哪邊是烤漆的？你看看？」

影片中，胡漢龑仔細介紹兩輛新車的特色，尤其是以粉紅色為主色、銀色為配色的小吉米，他笑稱這款車在全台僅此一台，「不是顏色沒幾台，是只有這麼一台，而且這是五門的小吉米喔，非常漂亮。」可見他對車款的外觀與色彩相當滿意，並形容新車如同藝術品般精緻。

貼文曝光後，引來大批網友留言讚嘆：「您前世修了很多的善事，此世有福享受～不忘佈施造福眾生～」、「胡董～弄得車～都超級棒～」、「胡董有缺乾兒子嗎？」、「連雨刷也烤漆！」、「好漂亮的顏色，水啦」、「有錢真好！」、「美到不行了」、「顏色好特別，好亮眼的顏色」、「狂買車哈哈」。

