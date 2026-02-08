竹北吊車大王帶愛妻買彩券！1行為遭狠酸 霸氣回擊了

擁有4名妻子、14名子女的「竹北吊車大王」胡漢龑，向來以熱心公益、樂於分享日常聞名。（圖／翻攝自臉書「雙喜公益彩券行.雙喜運動彩券行」）





擁有4名妻子、14名子女的「竹北吊車大王」胡漢龑，向來以熱心公益、樂於分享日常聞名，近日卻因一次平凡的買彩券行程，意外掀起網路爭議。日前他陪同妻子前往常去的彩券行消費，過程中其中一名妻子以絲巾遮住臉部，畫面曝光後竟遭部分網友冷嘲熱諷，讓一向好脾氣的胡漢龑罕見出面回擊，直言「說話要留口德」。

胡漢龑長期有購買公益彩券的習慣，日前他帶著妻子購買公益彩券，胡漢龑與妻子們下車後走進店內，其中一名妻子快步以絲巾遮掩臉部，畫面被上傳後，引來部分網友不友善留言，有人揶揄「遮什麼意思」、「是不是覺得丟臉」，甚至出現「沒臉見人」等帶有攻擊性的評論。

廣告 廣告

網友對妻子外貌與行為指指點點，胡漢龑也親自現身留言區反擊酸民，表示做人應該謹慎言辭，積點口德才會替自己留下福報。他也強調自己問心無愧，呼籲網友與其花時間嘲諷他人，不如多說好話、多做善事。這番護妻發言，讓外界看見他少見強硬的一面，也再次引發網路熱議，「不是每個人都願意上鏡，話說你應該是海綿寶寶吧，住在海裡管這麼寬」、「尊重別人也是尊重自己」。

胡漢龑親自現身留言區反擊酸民。（圖／翻攝自臉書「雙喜公益彩券行.雙喜運動彩券行」）

胡漢龑日前曾在社群平台分享投注「今彩539」的經驗，透露自己只差一個號碼就能抱回800萬元頭獎，最後卻僅獲得2萬元獎金，扣稅後實拿約1萬5000元，對此，胡漢龑樂觀表示，買彩券本來就是「順便做公益」，中不中獎都看得開。

更多東森新聞報導

北市驚見裸女！全裸衝車陣「大字形」躺路中

快訊／4縣市大雨特報！一路下到明天去

前行政院新聞局長邵玉銘87歲逝世 任內宣布解嚴、開放報禁

