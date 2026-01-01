竹北吊車大王開箱西門町豪宅！ 爽看台北101煙火

新竹「吊車大王」胡漢龑近日拍影片開箱自己位於台北市西門町的住家，除了內部奢華裝潢，還有一大亮點，就是從高樓景觀房就可以遠眺台北101煙火，讓他直呼多次開心。

「吊車大王」胡漢龑近日拍影片開箱自己位於台北市西門町的住家。（圖／翻攝自 胡漢龑IG ）

胡漢龑透露，自己早在10多年前就買下該間位於西門町的豪宅。影片中可見室內空間寬敞，延續他一貫偏好的奢華巴洛克風格，金碧輝煌的裝潢搭配華麗水晶吊燈，整體氛圍猶如宮殿般氣派。胡漢龑身穿他標誌性的大紅花西裝現身，連續喊出三聲「開心」，展現愉悅心情。

胡漢龑在鏡頭前逐一介紹窗外可見的地標建築，包括文化大學、松山機場、圓山飯店、中正紀念堂等知名景點，就連大稻埕煙火施放位置也能清楚看見，讓他相當自豪地強調這是「無敵美景」。

雖然鄰近新建案「一品苑」多少影響了觀看台北101的角度，胡漢龑仍在影片中說明，煙火施放時依然能夠看到，加上這處住宅三面採光的優勢，整體居住品質極佳。

