「竹北吊車大王」差1碼痛失威力彩29億頭獎 胡漢龑嘆：真的不開心





「竹北吊車大王」啟德機械起重公司董事長胡漢龑，坐擁高達逾30億身家、4名妻子與14名子女。他不僅財力雄厚、生活高調，曾砸下5億元打造豪宅「竹北羅浮宮」，也曾以東北大花包膜跑車引發話題，向來是媒體與網友關注焦點。近日他在社群自曝數度與高額彩金擦身而過，只差一號錯失威力彩29億元頭獎，再次掀起熱議。

胡漢龑在IG影片中直言「不開心」，透露今彩539已第5次只差一碼與頭獎失之交臂，獎金也從800萬元縮水成2萬元，扣稅後僅剩1萬5千多元。他更提到，3年前在南投竹山購買威力彩時，同樣僅差一個號碼就能抱走29億元頭獎，最終僅中二獎29萬元，讓他哭笑不得。雖然與鉅額彩金無緣，但他仍保持一貫風格，把中獎金額全數回饋社會。

除了分享「與財神錯身」的心情，他也強調持續投入公益。繼日前捐贈四輪傳動車給花蓮光復鄉後，他1月5日再捐贈一輛警用巡邏車給新竹縣寶山分駐所，並表示去年已累計捐出5輛車，期盼「取之社會、用之社會」，啟德永遠與大家站在一起。

影片曝光後，網友紛紛留言表示既心疼又好笑，「爸爸你不缺這八百萬吧」、「爸爸一天就賺回來了」、「爸！我連四個號碼都沒有」、「希望胡董下次能中頭獎」。

