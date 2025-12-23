竹北喜來登大飯店成為新竹縣新地王 每坪約108萬

竹北喜來登大飯店成為新竹縣新地王，每坪約一百零八萬。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣地價及標準地價評議委員會評定通過一一五年公告地價及公告土地現值調整案，新地王為竹北市光明六路東一段及自強北路角地，現況為喜來登大飯店使用，屬交通樞紐及商業活動中心地段，一一五年度公告土地現值每平方公尺卅二萬九千元，換算每坪約一百零八萬元。會中也通過全縣公告地價平均調漲百分之七點零九，公告土地現值平均調漲百分之二點八六。

? 縣府地政處說明，因中央政策影響，竹縣不動產市場交易量近期明顯下降，但是成交價及都市地價指數皆呈現微幅上漲趨勢，原因可能是竹縣有很多重大建設、科技業發展及產業園區開發等因素，帶動整體市場發展。

? 地政處公佈各行政區評定結果公告地價平均調幅前三名，依序為寶山鄉百分之十四點三四、竹北市百分之十點四二及新埔鎮百分之八點四七。其中寶山鄉因新竹科學園區高科技產業持續發展，包含園區原有用地使用需求及擴建一期、二期大面積用地變更，故漲幅居全縣之冠；竹北市因商業活動及商圈發展、生活機能良好、交通便利等因素帶動地價持續成長；新埔鎮則因整體地價均衡性考量而提升，本次調整幅度較為明顯。至於公告土地現值平均調幅前三名分別為竹北市百分之三點八０、湖口鄉百分之三點七０及竹東鎮百分之二點七一，主要是配合區域發展情形及市場趨勢進行調整。

地政處並提醒有需要的土地所有權人，可於明年一月二日至卅一日至土地所在地之各地政事務所，按公告地價百分之八十至百分之一百廿自行申報地價，亦可使用自然人憑證至內政部地政司數位櫃台線上申報，屆期未申報者逕以公告地價百分之八十為申報地價，並據以核課地價稅。