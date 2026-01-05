竹北地政首推鑑界界址影像存證 保障民眾權益更升級
記者彭新茹／新竹報導
為保障民眾土地界址清楚無疑，避免爭議糾紛及強化後續查證依據，新竹縣竹北地政事務所自即日起推動鑑界界址影像存證服務，由丈量承辦人員於鑑界當日現場拍攝界址點位照片並建檔留存，讓鑑界作業不僅有測量成果，更能「有影、有憑、有保障」。
縣府地政處表示，有鑑於鑑界案件時常涉及鄰地界線認定，傳統僅以丈量結果與紙本紀錄作為依據，有時仍不足以完全重現當時現場狀況，因此推動影像存證措施，可將界址位置、周邊環境及界標現況清楚記錄，保障雙方土地所有權人權益及減少界址糾紛，若鄰地所有權人於鑑界當日無法到場，也能透過本服務了解土地界址相關位置。
此外，如案件相關人日後有查詢需求，也可直接至官網上查詢，大幅提升鑑界透明度，未來縣府規劃將該項服務陸續推廣至新竹縣其他地政事務所，讓更多民眾免於奔波，享受便利服務。
竹北地政事務所說，本次鑑界影像留影服務由該所陳主任積極推動，並由業務課全力協助規劃與串接流程，經跨課室合作完成設備準備、作業規範訂定及內部教育訓練，使系統能順利建置，正式上線，提供民眾更貼心、更精準的地政服務，也歡迎民眾踴躍利用竹北地政事務所各項地政便民服務。
