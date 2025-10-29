竹北塞爆 議員促莊敬北路跨溪
新竹縣竹北地區工作人口已達30萬人，包括AI智慧園區、台元科技園區及昌益園區、新竹工業區就業人口帶來的車潮，幾乎天天塞爆竹北、新豐、湖口的南北向道路，縣議員林碩彥呼籲縣府打通莊敬北路，連接鳳山溪南北向交通。縣府表示已有相關道路拓寬計畫，並評估各項可行性。
民眾黨縣議員林碩彥指出，竹北市人口目前持續增加達22萬人，實際在竹北工作人口更達30萬人，地方公共建設需提早規畫因應。
他昨天特別邀集新竹縣政府、立委及多位里長、地方民眾至現場會勘，盼推動新闢莊敬北路向北延伸、打通環北路替代道路，打造竹北更安全順暢的通勤路網，同時希望延伸跨過鳳山溪連接縣道117線（新埔鎮義民路），打通竹北往來湖口、新埔的任督二脈，縮短竹北與湖口、新豐、新埔的通勤時間。
林碩彥說，竹北現有AI智慧園區、台元科技園區及昌益園區，新豐、湖口還有新竹工業區，持續吸引大量就業人口進駐，尖峰時段在光明六路、莊敬北路、縣政二路等5叉路口一帶車流壅塞、事故頻傳，已成為地方居民長期關注的交通痛點。
縣府工務處則表示，目前已規畫117線及褒忠路拓寬工程2項十大交通建設，疏解區域交通，其中褒忠路拓寬工程已於10月上網，預期近期就會決標。
另莊敬北路打通銜接117線新闢道路部分，縣府後續會整理相關資料，提報國土署爭取生活圈可行性研究經費，以針對土地的取得與工程執行、經費需求等各方面做深入分析了解，以利後續執行推展依據。
