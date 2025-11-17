竹北多元文化午茶節上座 鄭朝方同框鄧福如迎多元文化入客家本色

新竹縣竹北市甫落幕的「2025竹北多元文化午茶節」找來在地歌手鄧福如（右）同框竹北市長鄭朝方（左）飆歌。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

新竹縣竹北市長鄭朝方今（17）日表示，剛過去的假期竹北舉行了「2025竹北多元文化午茶節」，不少跨國籍家庭熱情參與，還有竹北在地民眾踴躍投入，在「新竹女兒」歌手鄧福如等唱將歌聲中，品嘗異國美食與茶席體驗，深入認識了鄰近國家的文化風貌。

「竹北好市」等特色市集在15日禮拜六的竹北文化公園帶來不少文化激盪。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

15日禮拜六在竹北文化公園舉行的「2025竹北多元文化午茶節」活動中，竹北市公所規劃了「竹北好市」等共60攤特色市集，讓參與者彷彿「在公園裡環遊世界」，從手作工藝、異國點心到文化小物都能感受異國風情。鄭朝方介紹，由客家、日本、越南、泰國四大文化區小點組成的「四國航空版餐食組」是最受歡迎，一推出就被民眾搶光光，從客家艾草粄、紅豆糕佐青草茶，還有日式銅鑼燒配綠茶，另外越南法式長棍佐新鮮鹹香肉片與蔬菜配檸檬綠茶是十分清爽，而泰國酥脆蝦餅與香濃的泰式奶茶更展現熱情氣息，在在都讓與會者讚不絕口。

此外，「跨國茶席體驗」也包含4大主題飲品，包括日本抹茶、泰國奶茶、越南蓮花茶與客家擂茶，除了邀請民眾上座暢飲外，鄭朝方也換上日本和服、泰國傳統服飾、越南奧黛與客家藍布衫逐一宣傳，宛如「多國親善大使」為活動增添驚喜與趣味。

值得一提的是，活動主舞台回歸新竹縣本色「客家」主軸，邀請多位客家籍創作歌手接力演出，除了鄧福如外，還有林鴻宇、陳孟蕎、陳瑋儒等實力派唱將，他們的歌聲伴隨夕陽餘暉徜徉在文化公園，陪伴民眾度過一段多元風味的週末午後。

鄭朝方在活動後指出，一般人對竹北市印象是年輕熱鬧，但戶政資料攤開來會發現，有超過2,000名新住民也是竹北的寶貴成員，除了新住民家庭外，若再加上沒入戶籍的科技產業白領外籍專業者，常住外籍總數要說突破8,000人都可能，可見城市文化是多元繽紛。

鄭朝方強調，多元文化是現代城市的重要養分，像竹北這座快速成長、匯聚國際人口的城市中，就可透過輕鬆愉悅的活動，促進不同文化自然交流，除了15日活動外，2024年遠從日本風塵僕僕來竹北的歌手小野麗莎、30日將在竹北華麗登場的法國鋼琴巨擘理查克萊德曼等，多元紛陳的文化激盪，就是要讓民眾在日常生活中能「看見世界、認識世界」。

竹北市長鄭朝方（右4）指出竹北市常住外籍人口恐怕高達8,000人，是竹北中流砥柱的新生力量。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

