竹北大師講堂推手語版演講 藝人香蕉、手語大師李信賢、聽奧英雄危宇澤無聲讚聲

記者彭新茹／新竹報導

竹北市公所主辦的「二０二五竹北大師講堂」日前推出「手語版的演講」，邀請藝人香蕉（王俊傑）與手語研究專家李信賢輪番上陣，聽奧銀牌選手危宇澤亦到場分享奮鬥故事，市長鄭朝方帶領市民一同參與手語歌曲互動，讓二０二五竹北大師講堂以「無障礙」精神完美收官。

王俊傑表示，當初接到邀請，要為一群聽障朋友演講時，心中一度猶豫，然而轉念之後，他欣然接受挑戰，更令他感動的是，這場演講其實是由聽障朋友票選出來、最期待的講者。當天，他在現場學習了許多手語，並與聽障朋友熱情互動。

王俊傑分享，原本是想來療癒大家，沒想到到了現場反而是被大家療癒。他勉勵聽障朋友，即使身處限制，也能找到屬於自己的舞台。李信賢則以「無聲世界的美麗」為題，分享自身父母皆為聽障的生命經驗，帶領大家看見無聲世界中的深刻情感與力量。

鄭朝方特別力邀「台灣之光」聽奧田徑銀牌得主、竹北的孩子危宇澤現身說法，分享他如何在訓練與比賽中突破身體限制、站上國際賽場的歷程。他表示，不要相信命運，真正的命運是自己創造出來的。

新竹縣天使之音協會向在場民眾介紹手語課程，希望竹北能增加更多「聽人」學習手語的人口。鄭朝方說，自己在新竹中學求學時就是手語社社長，如今希望透過推廣聽人手語，讓竹北更加善美、無礙而有愛。