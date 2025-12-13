竹北家樂福原址第2次標租 改採分層招商盼活化黃金商圈

老字號的大賣場家樂福竹北店熄燈，新竹縣政府財政處第2次公告標租，改採分層招商方式。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕老字號的大賣場家樂福竹北店10月底熄燈，新竹縣政府上月標租流標，財政處第2次公告標租，這次採分層招商方式，取代上次3個樓層1次標租，因此「各類行業都有可能」，截標時間是明年1月9日，希望這次順利標出後，重新活絡這塊黃金商圈。

縣府表示，位於新竹縣竹北市光明六路與縣政九路交叉口，原家樂福及HOLA賣場的縣治中心精華點位(光明六路89號1至3樓商場不含1樓小商家店面)縣有房地，第2次公開標租方式辦理招商，相關標租文件資料9日已於縣府相關網站公告，截標(開啟信箱)時間為2026年1月9日上午 9點30分，廠商可逕至網站下載，歡迎踴躍參加投標。

交通旅遊處長陳盈州表示，這次公開競租，價高者得標，只要有1家投標就可開標。分1樓、2樓、3樓A、3樓B，4個單元標租。除了之前已來洽商的廠商，也有新的廠商來電約看現場，「各類行業都有可能」。

根據公告，1樓(不含1樓小商家店面)面積約3604平方公尺，每月租金約125萬；2樓面積約5021平方公尺，月租約165萬；3樓A區約999公平公尺，月租31萬；3樓B區約2412平方公尺，月租75萬。比起第一次標租，3個樓層1萬3335平方公尺月租462萬元，這次1樓的每坪租金和上次一樣，2樓每坪下調5%，3樓每坪下調10%。

家樂福竹北店位於光明六路與縣政九路口，自1996年營運將近28年，是竹北人生活採買的重要據點，其中1-2樓的家樂福已於10月31日結束營業，3樓Hola也於12月7日租約到期。因該區周邊有停車場、多家銀行、餐廳和生活用品店，且鄰近新竹縣政府行政區、文化局和光明商圈，縣府以公開標租方式辦理招商。

新竹縣政府第2次公告標租家樂福竹北店原址，希望重新活絡這塊黃金商圈。(記者廖雪茹攝)

