竹北家樂福熄燈 黃金地段公開標租竟「零投標」
於新竹營運近28年的「家樂福竹北店」自10月底正式歇業後，該地公開標租竟無人投標，對此，新竹縣政府交通旅遊處證實，將研議採取「分層招租」模式，第二次招標預計於年底公告。
新竹縣這棟位於光明六路與縣政九路口的黃金商場，鄰近新竹縣政府行政區與文化局，周邊生活機能完善，還靠近光明商圈及多家銀行與停車場，是竹北人熟悉的地標。然而，官方首次公開標租整棟商場，竟意外上演「零投標」的場面，讓民眾議論紛紛。
據了解，家樂福竹北店1、2樓在10月底正式結束營業，3樓的家具行Hola租約也將在12月7日到期。新竹縣政府隨即啟動大型商場的公開招租，標租範圍涵蓋整棟1至3樓、總面積約1.33萬平方公尺，原本期望引進大型量販、複合式餐飲或新型態品牌，為竹北帶來新的商業能量。
然而，第一次公開標租結果令人意外，開標當日沒有任何企業出價。縣府交通旅遊處日前曾表示，雖然過去有多家企業私下洽詢，包括大型零售與餐飲品牌，但正式開標仍無人投標。
新竹縣政府交通旅遊處長陳盈州指出，第一次公告招租於11月7日開標，雖然最終沒有廠商出價，但仍有多家有意願的業者到場參與。她透露：「我們會後與這些業者做交流，他們建議可以採分層的方式做招租的動作」。
面對「零投標」結果，縣府表示將調整招商策略，降低單一企業的承租壓力，交旅處指出，由於原家樂福整棟面積過大，業者擔心經營風險。第二次招標將在12月底公告，希望能引進新型態的品牌，活化整棟大樓。
