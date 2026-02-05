竹北實中、自強高工招生啟動

為持續深化教育布局，回應AI世代挑戰，新竹縣政府將於115學年度同步啟動兩所縣立高中招生作業，分別為主打無界學習的縣立竹北實驗高級中學，以及鏈結科技產業的縣立自強工業高中，透過普通型高中與技職教育雙軌並進，打造多元且具前瞻性的升學與職涯選擇。

竹北實驗高中作為高中5大方案旗艦計畫，導入全台獨特的「部落書院」混齡學習社群制度，首屆預計招收80名學生，採特殊選才、申請入學及免試入學3大管道，竹苗區國中畢業生均可報名。

籌備處主任潘玳玉指出，自「U-School實驗教育計畫」獲國教署核定後，學校陸續舉辦創校工作坊、實驗教育沙龍、PBL教師工作坊等活動，名額一出即秒殺，顯見全國師生高度期待竹北實中的成立。

自強工業高級中等學校則精準對接科技人才需求，設有資訊科、電子科及化工科，課程聚焦數位科技應用、專題探究與實務導向學習。校方規畫首屆招生名額包含免試入學174名、直升36名，並設有技優甄審12名與體育績優6名，透過「升學+證照」雙軌並進策略，輔導學生在校期間取得國家級技術士證照，提前累積職涯競爭力。

自強高工籌備處主任林湧順指出，為讓學生或家長更了解自強高工的課程發展與未來規畫，籌備處非常樂意至各國中舉辦說明會。

教育局表示，竹北實驗高中教學大樓與自強高工新建大樓1期工程，均力拚115年8月完工，縣長楊文科說，竹北實驗高中與自強高工的成立，是回應家長對高品質、多元適性教育的期待。