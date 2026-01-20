竹北就業中心徵才活動 1/23登場

竹北就業中心一月廿三日舉辦「二○二六年新竹地區現場徵才活動」歡迎有求職、轉職民眾至現場面試，為新年度職涯佈局最完美的起跑線！（此為活動示意圖）

為協助待業與轉職民眾在農曆年前找個好工作及年後轉職搶先佈局，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署於一月廿三日下午一時卅分至四時，在竹北市中興里集會所二樓（新竹縣竹北市嘉豐南路一段十一號）舉辦「二○二六年新竹地區現場徵才活動」，邀請科技業、製造業、零售業、餐飲服務業等共計廿七家知名廠商，提供高達一四九○個優質職缺，不少企業招募主管及儲備幹部人才，歡迎有求職、轉職或是想在年前尋找全新職涯機遇的朋友踴躍參加。

竹北就業中心陳玉秋主任表示本場活動邀請到欣興電子、啟碁科技、景碩科技、矽格、鴻佰科技、白金科技、台燿科技、漢來美食、老井竹北餐飲等企業共襄盛舉，其中台灣矽科宏晟招募研發工程師職缺，薪資上看一百Ｋ，為全場最高，欣興電子釋出智慧製造系統開發工程師及IIS系統網路工程師均上看八萬元，此外，旗下經營多元品牌的漢來美食亦開出主任、領班等管理職缺，歡迎具備相關經驗、期望職涯進階者踴躍應徵，本次也有不限經驗、可培訓等多元職缺選擇，不論是追求高薪的技術專業人才，或是社會新鮮人與二度就業民眾，皆能在此次活動中找到理想工作。

陳主任進一步指出，年後向來是求職與轉職旺季，建議求職者事先準備好履歷，鎖定有興趣的職缺，把握現場面試機會。活動現場亦提供一對一職涯諮詢與履歷健檢服務，協助民眾強化職場競爭力、精準展現個人優勢。想了解更多廠商和職缺資訊，可先至活動網站（https://gov.tw/fG8）查詢，誠摯邀請求職者與親友結伴蒞臨，與企業直接對話，為新年度職涯佈局最完美的起跑線！

此外，勞動部於一一五年一月一日修正「青年職得好評計畫」規定，除協助長期待業的青年，更擴大適用到待業期間有從事部分工時工作的青年，只要至台灣就業通網站（https://job.taiwanjobs.gov.tw）加入會員及登錄履歷資料、完成線上職涯測評，備妥申請書、國民身分證、畢（肄）業證書等文件，至桃竹苗分署各就業中心提出申請，中心將安排專業職涯諮詢師提供一對一的深度就業諮詢，並結合職涯測評工具，協助青年精準媒合工作機會。青年只要在完成諮詢後的三個月內尋職成功，並連續受僱滿三個月以上，就可以獲得三萬元尋職獎勵金。有關更多桃竹苗地區徵才活動、職訓課程、就業資訊可上臺灣就業通http://www.taiwan-jobs.gov.tw、桃竹苗分署網站thmr.wda.gov.tw或賈桃樂JobTaole臉書粉絲團查詢，亦可撥打免付費專線○八○○七七七八八八洽詢。