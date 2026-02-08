竹北市場發春聯 柯文哲徐欣瑩同框民眾高喊藍白合

徐欣瑩竹北市場拜票與柯文哲同框，徐贈送花生與麻糬祝好事會發生。（圖：徐欣瑩提供）

農曆新年即將到來，國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩，8日上午赴竹北天后宮市場掃街拜票，並發放「horse花生」創意紅包袋，受到民眾熱烈歡迎，支持者高喊「唯一支持」。前民眾黨主席柯文哲上午率新竹市副市長邱臣遠，在天后宮出席活動，兩人不期而遇，徐欣瑩也主動向柯文哲致意「拜早年」並送客家麻糬，現場支持者高呼「藍白合、熊馬吉」，二人互動自然展現好情誼，為選戰增添不少想像力！

徐欣瑩竹北市場送春聯，受到支持者熱烈歡迎。（圖：徐欣瑩提供）

徐欣瑩表示，認識柯文哲很久了，兩人對彼此都很熟悉，且她與柯文哲一樣都是「理工人」，務實、理性、科學，是共同信奉的理念與價值。且在從政之路上，徐欣瑩也同樣堅持「做對的事，把事做對」，主張公開透明是政治的基本價值，絕對不能妥協。

除了掃街基層熱度，陪同發紅包的新竹縣議員吳旭智引述「美麗島電子報」6日公布的最新民調指出，同樣也是納入徐欣瑩、陳見賢和鄭朝方三腳督，3人當中徐欣瑩支持度32.3%仍高居第一，鄭朝方以27.3%，落後5個百分點屈居第二，陳見賢支持度是16.5%。台灣民眾黨的受訪者中，徐欣瑩也獲得大多數小草們的支持。

在市場掃街過程中，勸進加油聲此起彼落，許多民眾高喊「唯一支持」、「拚下去」、「不要退喔、打死都不要退」、「我們全家都挺妳」的熱情支持，讓徐欣瑩非常感動。徐欣瑩強調，民眾的期待是她最強大的後盾，也是她堅持到底的動力。她承諾將全力以赴，讓專業科技治理與陽光政治真正在新竹縣落地。（彭清仁報導）