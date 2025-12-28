竹北市場聖誕生活節登場 市東公園人氣爆棚

竹北市投籃大賽採現場報名，立馬吸引三百人現場報名，成為名符其實的愛運動城市。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

竹縣竹北市公所十九日至廿七日於市東公園盛大舉辦「二０二五竹北市場聖誕生活節」，活動內容多元豐富，包括魔法書屋、旋轉木馬、竹北好市、市政分享、市政小物限量販售等，都為竹北市自創，吸引大批市民熱情參與。

竹北市公所表示，其中市場生活節聖誕版活動「傳統市場買菜禮券」線上預購一開放即秒殺，廿七日下午二點開放線下購買，更是從早上八點就湧現排隊人潮，掀起搶購熱潮，場面盛況空前。

不少市民表示，過去鮮少踏入市東公園，因環境老舊而顯得陰暗，如今經過改造，公園煥然一新、舒適宜人。搭配聖誕生活節的魔法書屋與旋轉木馬，更宛如城市中的兒童樂園。

市長鄭朝方指出，「竹北市場聖誕生活節」在社群平台引發高度討論，許多市民主動走進市東公園，拍下燈光與夜色交織的美景並分享至社群，讓市東公園在節慶期間被更多人看見，也吸引市民前來散步、停留與交流，進而帶動周邊人潮與城市話題度，這正是他期望公共空間能展現的價值。

同場加映的「竹北市長盃投籃大賽」則在市東公園旁的十字星籃球場登場，採現場報名。原本僅開放二百八十名參賽者，因報名踴躍加碼至三百名。雖然下午四點半才正式開放報名，但自下午二點就已有民眾排隊等候，顯示活動魅力十足。

鄭朝方強調，今年的聖誕生活節與市長盃投籃大賽，不僅展現市東公園改造後的新風貌，更凝聚市民向心力。他並宣布，「竹北市星空網球場即將落成」，未來竹北將持續推動健康休閒設施，朝向「健康活力城市」邁進，讓市民在歡樂氛圍中共享運動與生活的美好。