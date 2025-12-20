竹北市場聖誕生活節點亮市東公園 魔法書屋以節慶帶動市場振興

竹北市場聖誕生活節點亮市東公園，市長鄭朝方用魔法書屋，以節慶帶動市場振興。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

「二０二五竹北市場聖誕生活節」十九日至廿七日在市東公園登場，十九日晚間舉行「魔法書屋」開啟儀式，正式為竹北揭開冬季節慶序幕。延續去年於縣三區北興里公十六公園舉辦、深獲市民肯定的市場生活節，今年活動首度結合聖誕節主題，強化在地市場的能見度與消費動能。

竹北市公所表示，在燈光亮起的瞬間，市東公園彷彿翻開故事書頁，光影與香氛泡泡在林間流轉，樹梢間點綴著萬丈星芒，步道、草地與裝置藝術相互呼應，處處藏著巧思與驚喜。營造出溫暖而夢幻的節慶氛圍，現場不少市民駐足拍照、驚喜連連，感受竹北夜晚難得一見的童話時刻。

魔法書屋裡，精巧的空間彷彿進入「冰雪奇緣」的夢幻世界，市長鄭朝方表示，將市東公園打造為花園音樂廳副場地後，此次再度以「魔法書屋」為主題，讓公園成為具有想像與故事的空間，希望市民不必遠行，也能在城市裡感受浪漫耶誕的氛圍，留下屬於家人與朋友的冬日回憶。

鄭朝方指出，本次市場聖誕生活節兼具娛樂性與參與感，規劃孩子最期待的旋轉木馬，以及詢問度極高、限量開賣的竹北紀念外套，希望透過輕鬆親近的活動設計，吸引不同年齡層走進公園、走近市場，讓大家在參與活動的同時，也能感受竹北與日常生活的溫暖連結，廿五日至廿七日旋轉木馬將開放免費搭乘。

此外，公所將於廿二日中午十二點開放線上預購「二千元買菜禮券」，每人限購一份，預購成功者可於廿七日至市東公園兌換「露營推車」乙台。除線上預購外，廿七日活動當日下午二時起，亦將於活動現場開放少量「二千元買菜禮券」現場購買，數量有限，可使用於竹北市場、竹北市場攤集區、仁義市場、仁義市場攤集區及新社市場，不適用於市場外流動攤販。