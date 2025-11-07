竹北市打造國際音樂廳 理查．克萊德門星空下奏出城市慶典

竹北市長鄭朝方說，出道五十週年的理查．克萊德門卅日將在竹北星空下演奏，係其近年唯一的戶外演奏。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

竹北市長鄭朝方七日宣布「世界上最成功的法國鋼琴家」理查．克萊德門卅日將登上竹北舞台，帶來九十分鐘音樂饗宴，七日鄭朝方與成功國中朱品叡同學攜手，以四手聯彈「水邊的阿蒂麗娜」揭開國際音樂的序幕，活動採「預約索票」方式，請洽竹北市公所官網與臉書公告。

鄭朝方表示，理查．克萊德門以融合古典技巧與流行旋律的演奏風格聞名於世，作品跨越語言、文化與世代，成為全球共同的溫柔記憶。這場名為「一城盛世?高光時刻 理查．克萊德門 城市慶典?經典永恆音樂會」的演出，為他出道五十週年亞洲巡迴台灣第三站，同時也是近年唯一的戶外演奏。活動將於縣政六路封街登場，讓細膩琴聲在竹北的星光下流動，讓城市與旋律一同呼吸。

鄭朝方表示，這場演出象徵竹北藝文能量的全面躍升，城市正邁向國際文化之都的高度。從十一月八日的「城中城、歌中歌」三天后演唱會、廿九日的「二０二五竹北音樂故事」，到卅日壓軸登場的理查．克萊德門音樂會，可以說是高潮一波接著一波。此次更首度開放竹北市高中以下學生報名，只要上傳演奏指定曲目的影片並通過評選，就有機會登上舞台，與理查．克萊德門同台演出，成為一生難忘的榮耀時刻。廿九日鄭朝方將親領竹北孩子演出特別曲目向理查．克萊德門致敬並表感謝之意。