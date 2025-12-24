竹北市政感恩分享 鄭朝方獻3大禮

新竹縣竹北市長鄭朝方在市政分享會上表示，第四年3大禮物，包括全市路燈汰換為LED燈、東區市場(水岸市集)動土，以及翻轉西區的6大建設。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所今天在享平方影廳舉辦「3週年市政感恩分享會」，市長鄭朝方表示，展望第4年，將以「未來竹北365 100-∞」為題，為城市長遠發展準備3大禮物，包括全市路燈汰換為LED燈、東區市場(水岸市集)動土，以及翻轉西區的6大建設陸續啟用與動土。

竹北市民代表會主席林啟賢、多位市民代表、里長及各界貴賓齊聚一堂。活動一開始，在《不可能的任務》主題音樂中揭開序幕，鄭朝方一身勁裝登場，象徵上任以來，他與團隊一步步完成外界眼中「不可能的任務」，向市民交出一份市政成績單。

會中同時舉辦「攝影比賽暨頒獎典禮」，評審首席特別邀請竹北在地攝影家許釗滂擔任專業評審。而資深巨星「一代佳人」、「竹北最美市民」湯蘭花也作為神秘嘉賓應邀出席，擔任公園頒獎人。定居竹北已7年的湯蘭花表示，竹北市是最棒的城市，離家最近的水圳公園，每天都會去走走。

市政分享以「Mission Impossible」為主軸，回顧4個階段的城市進化歷程。鄭朝方說，第1年為「定向啟動 0-1」，針對過去缺乏整體規劃的基礎建設，重新建立方向與章法，並以創新與美學為核心，打造城市質感。第2年「急起直追 1-10」，將累積多年的問題轉化為設計解方，逐步形塑「美學與機能並進」的城市樣貌。第3年進入「超越向前 10-100」，各項規劃成果全面展開，建設與設計陸續落實。

第4年將以「未來竹北365 100-∞」為題，為城市長遠發展準備3大禮物，除了全市路燈汰換為LED燈、東區市場(水岸市集)動土，還有翻轉西區的6大建設：豆仔埔公園暨新建地下停車場、白地公園、蓮花公園與鳳崎步道、新月聽海天台與月廊，以及澎湖窟等，持續推動區域平衡與生活品質提升。

竹北市公所今天在享平方影城舉辦「攝影比賽暨頒獎典禮」。(記者廖雪茹攝)

