竹北市東公園聖誕生活節來了 鄭朝方邀同訪星羅棋布夢世界
新竹縣竹北市長鄭朝方今（22）日表示，「2025竹北市場聖誕生活節」已經在新竹縣竹北的市東公園開跑，除了延續2024年市場生活節活動外，2025年更進一步結合聖誕節主題，就是要強化在地市場的能見度與消費動能，活動會一直辦到27日，歡迎大家來瞧瞧。
耶誕節倒數，19日晚間鄭朝方與竹北市民代表會主席林啟賢等人齊聚市東公園，他們攜手點亮象徵童話想像的聖誕「魔法書屋」，公園燈亮起來時市東公園彷彿翻開故事書頁，裏頭光影與香氛泡泡在林間流轉，樹梢間更點綴著萬丈星芒，還有步道、草地與裝置藝術相互呼應，處處藏著巧思與驚喜，也營造出溫暖而夢幻的節慶氛圍，吸引不少民眾駐足。
公所官員介紹，這次市場聖誕生活節兼具娛樂性與參與感，裏頭規劃了孩子最期待的旋轉木馬，還有詢問度極高並限量開賣的竹北紀念外套，希望透過輕鬆親近的活動設計，吸引不同年齡層走進公園、走近市場，讓大家在參與活動的同時，也能感受竹北日常光暈餘溫。
鄭朝方則指出，除了晚間星羅棋布的公園外，魔法書屋裏頭又是另一個驚喜，精巧的空間彷彿進入《冰雪奇緣》的夢幻世界，也是繼竹北音樂故事、理查．克萊德門（Richard Claydermab）在此翩然演奏之後，再度讓公園成為充滿想像的故事夢公園，希望讓民眾不必遠行就能在城市裡感受浪漫耶誕的氛圍，留下屬於家人與朋友的冬日吉光片羽。
鄭朝方預告，民眾只要於社群平台打卡並標記「幸福專屬竹北聖誕方城市」，或是身穿符合規則的「聖誕Dress Code」，那麼25至27日「旋轉木馬」就可以優先免費搭乘，歡迎大小朋友一同走進童話世界，在光影與笑聲中共享節慶時光。
