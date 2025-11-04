竹北市進化人行道 半年完成27處4000公尺

竹北市進化人行道，推動電箱遷移與整併、行道樹樹根整理，真正把路還給行人。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

竹縣竹北市公所持續推動行人優先政策，以行人、娃娃車與輪椅使用者為優先考量，今年三月至九月半年間已在全市完成廿七處人行道改善工程，施作面積合計近萬平方公尺、總長度為四千公尺，為歷年來改善人行道鋪設最多的一年。

竹北市長鄭朝方表示，公所近年全面盤點人行空間，持續調整路口視野、優化通行動線，希望市民每一步都踏得安心，讓「行人優先」成為竹北最基本、也最具城市品格的日常。

鄭朝方說，過去的時空因素，全台街頭到處可見電箱、電信箱成為「大路霸」；還有行道樹之樹根亂竄造成人行道嚴重受到破壞。而現今重視人行權益的時代，責成團隊積極與管線單位協調，推動電箱遷移與整併、行道樹樹根整理，真正把路還給行人；同時導入城市系統管理，讓街景更整齊、更有質感，更符合市民期待的現代都市樣貌。

鄭朝方強調，每次驗收前他都會親自前往視察，以保工程品質，而隨著竹北人口快速成長，使用人行空間的市民越來越多，行人、輪椅族與推娃娃車的家長都需要更安全、順暢的步行環境。將持續建構人本步行城市，讓竹北的每條路逐步走向真正友善的城市標準。