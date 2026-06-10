竹北市長找王婉諭綠黃合？王世堅「樂觀其成」：政治走向與綠蠻一致

民進黨立委王世堅。楊亞璇攝



民進黨將提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，對於竹北市長是否可能與時代力量主席王婉諭合作，王世堅今（6/10）表示，王婉諭政治的走向，從過去到現在，都跟民進黨其實是蠻一致的，所以如果跟王婉諭來合作，相信大家是樂觀其成。

王世堅今天出席中執會前受訪，對於竹北市長可能綠黃合？王婉諭是好的人選？王世堅指出，王婉諭過去在立法院的表現，大家有目共睹。她對於弱勢，包括身障者的權益，還有對教育議題，她都非常的關注。包括她在任內對環保議題這些部分，她都處理得非常的好，她在立法院的表現，大家都查得到。

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王世堅認為，「事實上，王婉諭她政治的走向，從過去到現在，都跟我們綠色、跟我們民進黨其實是蠻一致的。雖然我們還是有一些在一些政策上、見解上可能有所不同，但大方向大家是一致的。所以如果跟王婉諭來合作，我相信這大家是樂觀其成。」

而資深媒體人王瑞德認為放棄鄭朝方能連任成功的竹北市，卻要鄭朝方選必敗的新竹縣長，莫名其妙。王世堅回應，黨一定有很深切的考量，「我就不敢說，我會去多了解看看。不過我相信我們黨團做這樣的決定，一定有非常好的根據根據民調，也根據這個鄭朝方過去的表現、施政的成績去做綜合的考量。

媒體人他們可以多方面不同的考慮來提出質疑，這些都好的。他們提出的這些質疑，剛好是我們黨很好的一個、來去檢點說看看我們是不是有哪一項沒有考慮到，謝謝他的意見，自己也會去了解看看。不過黨既然做這樣的決定，一定是有原因跟考量，相信黨做的決定應該是正確的。

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