竹北市長綠黃合？鄭朝方沒有正面回應。（曾薏蘋攝）

民進黨中執會今提名通過竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，提名記者會中，鄭朝方被問到備受矚目的竹北市長，是否與時代力量合作時並未正面回應，只說，未來會跟各鄉鎮市長爭取。

今天提名記者會後，鄭朝方被問到，昨天有媒體報導，想要一度聯繫，可是沒有聯繫到一事指出，因為他現在本身還是竹北市長的職務，所以必須要克盡職責，從昨天下午下著雨，他們還是依舊去視察工程，想很多民眾都有拍到。他也到了西區去看低窪地區，因為之前曾經淹過水。

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他說，這個權責其實在中央跟縣市政府，但是他認為，保護市民是沒有權責之分的，因此主動承擔。所以昨天是非常非常忙碌的。

他認為，想選舉有很多的很多比較負面訊息，其實對他而言，他是比較喜歡做事，而且把事做對，把事做得很美，有一些對立他也不會去引起，把事做對，就是最好的底氣，這就是自己一直以來很堅信的事情。

他表示，至於其他12鄉鎮，有沒有看到竹北的進步？有沒有羨慕竹北？有沒有希望跟竹北一樣？他們把城鄉的距離縮短，然後一起共榮共好，這是他選新竹縣長首要的目標。

至於被問到，決定要參選縣長之後，竹北市長的提名也備受矚目，有關提名進度，及傳出時代力量的黨主席王婉諭呼聲也蠻高的，然後未來竹北的布局是否會跟時代力量合作等；鄭朝方沒有正面回應，只說，縣長的布局已經完成之後，接下來會持續地跟各鄉鎮市長做更多的的爭取、推薦，目前的縣議員的部分已經大致提名已經完成。

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