竹北市長與時力合作？鄭朝方未正面回應

▲鄭朝方手拿念珠出席提名記者會。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWNEWS今日新聞] 民進黨中執會今（10）日通過徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，對決國民黨提名的徐欣瑩。對於新竹市長布局上，是否與時代力量合作？鄭朝方受訪時並未正面回應，僅稱接下來會持續徵詢各鄉鎮市長，未來會持續地推進。

民進黨下午召開中執會，通過提名鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長，鄭朝方於會後接受媒體提問。媒體詢問，在鄭朝方參戰縣長後，竹北市長提名也備受矚目，目前地方提名相關進度如何？另外，時代力量黨主席王婉諭呼聲高，未來竹北布局是否可能與時力合作？

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對此，鄭朝方回應，縣長布局完成後，接下來會持續徵詢各鄉鎮市長，未來會持續地推進，而目前縣議員部分，已經大致提名完成。

由於這是第二度跟徐欣瑩交手，這次選戰突破口、選戰策略為何？鄭朝方表示，「把事情做對」是他的底氣，持續地讓縣民朋友看到他所帶來的創新、美學，還有把事情做好，他會持續努力。他提到，最近很多鄰近鄉鎮市、縣市政府在複製竹北的政策跟文化活動，這都不難看出。

▲民進黨主席賴清德、民進黨新竹縣長被提名參選人鄭朝方。（圖／記者葉政勳攝）

提名記者會手拿念珠有洋蔥

媒體好奇在記者會中鄭朝方手中拿的念珠，鄭朝方透露，這是趙姆姆的，趙在29歲隻身來到台灣，是一位修女，走進了沒有水、沒有電的偏鄉，對方是他從政的初心。他說，20多年前認識趙，對方告訴他說要如何照顧偏鄉的孩子，並創辦一個幼兒園，那是一個沒有水、沒有電，是尖石後山的黑暗部落，卻用一碗湯溫熱了一片山頭。

鄭朝方提到，去年4月25號，趙姆姆把這個手尾的念珠交給了他，「我那時候不懂，現在懂了，他希望我繼續照顧原鄉、照顧新竹縣，這應該是他傳遞給我的愛，他是我從政的初心，所以今天特別帶著這個祈禱念珠放在手上，彷彿他就跟我在一起」。



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