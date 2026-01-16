竹北市長誰來選 民眾黨掀波瀾

國民黨新竹縣議員林禹佑透露，若竹北市長鄭朝方有意參選縣長，他可能投入竹北市長選舉。（邱立雅攝）

新竹市副市長邱臣遠可能轉戰竹北市長的傳言甚囂塵上，民眾黨前主席柯文哲15日晚間親赴新竹黨部，與地方幹部共商選戰大計。據了解，當晚未針對竹北市長人選定案，民眾黨在地議員林碩彥已積極向黨中央表態參選竹北市長意願。

現任民進黨籍竹北市長鄭朝方動向引人注目，竹北市長一席更有許多人虎視眈眈。傳聞邱臣遠有意跨過頭前溪參選，此項傳言也讓民眾黨籍市民代表游雅婷大表贊同，認為竹北市在現有發展基礎上，應積極借鏡鄰近新竹市的成功治理經驗，透過更緊密的跨縣市合作，為竹北市民爭取更高品質的生活環境。

積極表態參選竹北市長的林碩彥率先發聲，強調黨中央應建立公平競爭的機制，尊重長期耕耘基層的黨員。林碩彥表示，自己早在2周前就已向黨主席黃國昌表達參選意願，也已向黨部正式提出，若空降部隊缺乏地方長期經營者的協助，選戰將寸步難行。他認為黨部應先與地方溝通，看如何達成共識、推出最強候選人以取得勝選，若溝通後有多人有意願，應由黨中央進行初選協調，且方式不一定限於民調。

對於民眾黨將插旗竹北市長，外傳也有意參選竹北市長的無籍縣議員邱靖雅則直言，竹北人有其獨特的性格與城市需求，民眾黨過去已有空降失敗的經驗，不應再以草率的方式處理人選。國民黨籍縣議員林禹佑也表示，若現任市長鄭朝方轉戰縣長，他已做好隨時受黨部徵召的準備，並認為縣市人選將產生連動效應。